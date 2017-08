Un rassemblement de racistes blancs en Virginie dégénère: 3 morts

CHARLOTTESVILLE, Va. - Un homme de 20 ans originaire de l'Ohio, James Alex Fields fils, a été arrêté et fera face à plusieurs accusations dont une de meurtre au deuxième degré alors qu'il aurait foncé avec son véhicule sur une foule qui manifestait contre un rassemblement de suprémacistes, à Charlottesville, en Virginie, tuant une femme de 32 ans et en en blessant près d'une vingtaine d'autres.

Par ailleurs, un hélicoptère de la police de l'État de Virginie s'est écrasé, entraînant dans la mort un pilote et son passager. La police de l'État a indiqué que l'appareil surveillait le rassemblement au moment du drame.

L'acte fou de l'individu a exacerbé les tensions déjà fort vives qui ont fait sombrer cette ville universitaire dans le chaos provoqué par le plus important rassemblement d'extrémistes de droite depuis au moins 10 ans.

Le gouverneur de la Virginie, Terry McAuliffe, avait déjà déclaré l'état d'urgence pour faciliter «la réponse de l'État à la violence». Les autorités de Charlottesville ont elles aussi déclaré un état d'urgence local peu après 11 h 00. De policiers en tenue antiémeutes ont ordonné à la foule de circuler pendant que des hélicoptères survolaient la ville.

Les suprémacistes voulaient protester contre une décision des autorités de retirer une statue de Robert E. Lee, le commandant en chef de l'armée sudiste pendant la Guerre civile américaine. Les contre-manifestants, eux, protestaient contre le racisme.

L'automobiliste fou

Matt Korbon, un étudiant de 22 ans de l'Université de la Virginie, a raconté que plusieurs contre-manifestants marchaient dans la rue lorsqu'on a entendu «un crissement de pneus». Une Dodge Challenger de couleur argent a percuté un autre véhicule avant de reculer à travers «une mer de monde».

Plusieurs personnes ont été projetées dans les airs. Les autres ont tenté de fuir les lieux en courant dans différentes directions et en criant.

Les autorités ont dit que 19 personnes avaient été blessées par l'automobiliste fou. En tout, 35 personnes ont dû recevoir des soins au cours de la journée.

La mère de James Alex Fields fils, Samantha Bloom, a déclaré samedi soir qu'elle savait que son fils participait

à un rassemblement en Virginie, mais ne savait pas qu'il s'agissait d'un rassemblement de suprémacistes.

«Je pensais que cela avait quelque chose à voir avec Donald Trump. Mais Trump n'est pas un suprémaciste blanc», a déclaré la mère du suspect.

«Il avait un ami afro-américain donc ...», at-elle dit avant que sa voix ne s'arrête. Elle a ajouté qu'elle serait étonnée si son fils avait des idées d'extrêmes droites.

Samantha Bloom, qui est devenue visiblement contrariée en apprenant le décès et le nombre de blessés lors du rassemblement, a déclaré qu'elle et son fils venaient de déménager dans la région de Toledo, et qu'auparavant ils vivaient dans la ville de Florence au nord du Kentucky.

Elle a dit que c'est là que son fils a grandi. Elle a déménagé dans l'Ohio en raison de son travail.

Vendredi soir

Les troubles avaient commencé la veille alors que les suprémacistes portant des torches ont traversé le campus universitaire au cours d'une manifestation qu'ils ont eux-mêmes qualifiée de «pro-blanche».

Une escalade de la violence s'est emparée de la foule samedi matin: des centaines de personnes se sont échangé des coups de poing et des coups de bâton et se sont lancé des bouteilles d'eau. Au moins huit personnes ont été blessées au cours de ces affrontements et les autorités ont procédé à une arrestation.

Intervention de Donald Trump

En conférence de presse, le président des États-Unis, Donald Trump a condamné «en les termes les plus forts» ce qu'il a qualifié de «démonstration odieuse de haine, de sectarisme et de violence». Il a prôné un retour à la loi et à l'ordre.

M. Trump dit avoir parlé au gouverneur McAuliffe. «Nous convenons que la haine et la division doivent cesser immédiatement», a raconté le président.

Il a cependant tenu à souligner que «plusieurs camps» en sont responsables.

Il a aussi avancé que ces tensions existent depuis longtemps au pays, avant même son propre gouvernement ou celle de son prédécesseur, Barack Obama. «Peu importe notre couleur, nos croyances, notre religion ou notre parti politique, nous sommes tous Américains d'abord», a-t-il déclaré.

La réaction du président a provoqué de nombreuses critiques.

Par exemple, le démocrate Adam Shiff a écrit que le président doit se prononcer «contre le retour en force des suprémacistes et qu'il n'y a pas plusieurs camps, juste le bien et le mal».

Le sénateur républicain Orrin Hatch a dit «Nous devons appeler le mal par son nom. Mon frère ne s'est pas sacrifié en combattant Hitler pour que les idées nazies ne soient pas défiées».