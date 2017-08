Un puissant séisme secoue l'ouest de la Chine

Des secouristes, sur un site touristique à Zhangzha, dans le sud-ouest de la Chine./Photo: Zheng Lei/Xinhua via The Associated Press

PÉKIN, Chine - Au moins sept personnes ont perdu la vie et 88 autres ont été blessées, mardi, lorsqu'un puissant séisme a secoué une région montagneuse du sud-ouest de la Chine, près d'un célèbre parc national.

La commission géologique américaine (USGS) a indiqué que le tremblement de terre de magnitude 6,5 s'était produit dans un secteur limitrophe des provinces du Sichuan et du Gansu, à seulement neuf kilomètres sous terre. De tels séismes sont habituellement plus destructeurs que ceux qui se produisent plus en profondeur.

Les géologues chinois évoquent plutôt une secousse de magnitude 7,0 à 20 kilomètres sous terre.

Le tremblement de terre a frappé vers 21 h 20, heure locale, près de la vallée de Jiuzhaigou, un parc national connu pour ses chutes spectaculaires et ses formations de karst.

Le secteur est situé aux confins du plateau tibétain, dans le nord du Sichuan.

L'épicentre se trouvait à une quarantaine de kilomètres du comté de Jiuzhaigou, qui compte environ 80 000 habitants, et à près de 300 kilomètres de Chengdu, la capitale densément peuplée du Sichuan.

Le gouvernement du Sichuan a indiqué sur son site web que certaines liaisons ferroviaires à destination de Chengdu ou d'autres villes avaient été suspendues après le séisme.

Au moins une réplique de magnitude 3,3 a été enregistrée une vingtaine de minutes après la première secousse.

Toujours dans le Sichuan, au moins 23 personnes ont été tuées et cinq blessées lorsqu'un glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes a emporté le village de Gendgi. Deux personnes manquent à l'appel, 71 maisons ont été détruites et une portion de route longue de cinq kilomètres a été endommagée. Les dégâts sont évalués à 24 millions $ US en pertes économiques directes.