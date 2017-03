Un procureur américain congédié après avoir refusé de démissionner?

NEW YORK - Un procureur fédéral de Manhattan qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est reconnu pour sa lutte contre la corruption publique dit s'être fait montrer la porte après avoir refusé de démissionner.

Preet Bharara a annoncé dans un micromessage envoyé sur son compte Twitter, samedi après-midi, qu'il venait d'être remercié et qu'il n'avait pas démissionné.



M. Bharara a ajouté que d'avoir été le procureur du district sud de New York sera toujours «le plus grand honneur de (sa) vie professionnelle».



Le ministère de la Justice a confirmé que M. Bharara n'était plus procureur fédéral mais a refusé d'en dire plus à ce sujet. La porte-parole Nicole Navas a refusé de commenter.



Le juriste de 48 ans s'était fait demander par le président désigné de l'époque, Donald Trump, de demeurer procureur de Manhattan lors d'une rencontre au mois de novembre à la tour Trump.



M. Bharara avait été nommé par l'ancien président démocrate Barack Obama, en 2009.



Dans ses apparitions publiques, il avait souvent décrié la corruption. Il a poursuivi avec succès plusieurs élus de l'État, issus tant du Parti démocrate que républicain.



Plusieurs des procureurs fédéraux qui avaient été mis en poste par l'administration Obama se sont déjà retirés de leurs fonctions. Les près de quarante autres qui n'ont pas pris la porte dans les premières semaines de l'administration de Donald Trump ont toutefois été priés de le faire «afin d'assurer une transition uniforme», a affirmé une porte-parole du département de la Justice, Sarah Isgur Flores.



Il est de coutume que les 93 procureurs des États-Unis se retirent de leurs fonctions quand un nouveau président entre en poste, mais les départs ne se font pas de façon automatique.