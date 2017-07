Un premier cimetière musulman est inauguré dans la région de Québec

Un reportage du journaliste de Cogéco Média Paul-Raphaël Charron

QUÉBEC - Près de six mois après l'attentat à la grande mosquée de Québec, un premier cimetière musulman a été officiellement inauguré, dimanche, dans la région de la Capitale-Nationale.

Une portion du cimetière «Les Jardins Québec» appartenant à l'entreprise funéraire Lépine Cloutier Athos, à Saint-Augustin-de-Desmaures, sera dorénavant consacrée aux défunts de confession musulmane.

En entrevue à La Presse canadienne, le président de Lépine Cloutier Athos, Yvan Rodrigue, a indiqué que 500 lots sont maintenant réservés aux citoyens de foi musulmane et qu'il sera possible d'augmenter ce nombre.

«On a commencé avec une section de 500 lots, mais selon les besoins, nous pourrons agrandir», a-t-il indiqué.

M. Rodrigue a expliqué que son entreprise a instauré le service afin de «répondre à un besoin de plus en plus criant» pour les gens de l'est du Québec qui n'avaient que deux options, soit être rapatriés dans leur pays d'origine ou être enterrés dans un cimetière musulman à Montréal.

«Il y a des gens qui sont ici depuis plusieurs générations et ce n'est pas toute les familles qui veulent que le corps soit rapatrié au pays d'origine, donc c'est important qu'ils aient une alternative locale», a justifié M. Rodrigue.

L'initiative a toutefois été prise sans la participation du Centre culturel islamique de Québec, qui mène un autre projet de cimetière à Saint-Apollinaire.

Le secrétaire du Centre, Mohamed Kesri, a récemment expliqué au journal Le Soleil que cette nouvelle section de cimetière, à Saint-Augustin-de-Desmaures, ne comblait pas les besoins de la communauté. Selon lui, la majorité des gens préfèrent savoir que leurs proches sont enterrés à un endroit possédé par la communauté et où les rites et coutumes sont suivis.