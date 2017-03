Un prélude à la tempête de la Saint-Patrick

(Cogeco Nouvelles) - «Les vieux vont vous dire que c'est la tempête de la Saint-Patrick. Il y a quand même un potentiel de voir de 50 à 60 centimètres de neige tomber au sud. Il y a certains modèles qui prévoient rien de moins que de 40 à 45 centimètres à Montréal. Ça, c'est dans le pire des scénarios. Mais on pourrait facilement dépasser les 30 centimètres», a dit Réjean Ouimet, météorologue.

La neige sera de retour mardi dans le sud et le centre du Québec.

Dès la matinée, on prévoit de la neige abondante et de la poudrerie de Montréal à Québec et dans les régions plus au sud de ce corridor.

La neige devrait commencer mardi matin dans la région de Montréal et sera accompagnée de vents du nord-est qui pourraient atteindre en après-midi des rafales de 60 km/h.

Mardi, les heures de pointe devraient être difficiles dans la métropole.

Du côté de l'Estrie, les citoyens ne seront pas épargnés puisqu'ils sont plus près du système dépressionnaire.

«Ce sera la pire tempête de l'hiver du côté de l'Estrie. Ça pourrait se chiffrer par du 50 à 60 cm.»

Selon le spécialiste, la neige débutera mardi après-midi.

En fin d'après-midi, la neige s'intensifiera. Le coeur de la tempête se manifestera en soirée et se poursuivra jusqu'aux petites heures de la nuit.

Aux États-Unis, 45 cm de neige sont attendus dans les secteurs de Philadelphie, de Boston et de Washington.

Il y a une semaine, la température avait grimpé à 20 degrés Celsius dans ces régions.