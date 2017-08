Un policier abattu et 5 autres blessés dans trois villes américaines

Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel via AP

Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel via AP

KISSIMEE, Fla. - Six policiers ont été abattus dans la nuit de vendredi dans trois villes américaines, et l'un d'eux a succombé à ses blessures.

Dans l'État de la Floride, deux policiers de Kissimmee faisaient des vérifications sur deux individus dans un secteur connu pour du trafic de stupéfiants lorsque plusieurs suspects ont ouvert le feu en leur direction. L'un des policiers est décédé et l'autre a été grièvement blessé.



Dans le nord de la Floride, un homme a ouvert le feu sur deux autres policiers à Jacksonville, blessant les deux hommes. Le suspect a été tué dans la fusillade.



Les policiers répondaient à un appel pour un suicide, mais le suspect les attendaient fortement armé. Trois autres personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la maison s'étaient barricadées dans une chambre.



Mike Bruno, du bureau du shérif de Jacksonville, a raconté qu'un policier a été blessé aux deux mains et l'autre à l'estomac. Un des deux policiers était dans un état critique lors de son transport à l'hôpital.



Plus tôt dans la soirée, deux agents de la police d'État de la Pennsylvanie ont aussi été atteints par des projectiles d'arme à feu à Fairchance. Leur vie n'était pas en danger, malgré les blessures.



Le suspect est mort, selon les autorités qui n'ont offert aucun autre détail.