Un pirate menace de divulguer la prochaine saison d'«Orange Is the New Black»

SAN FRANCISCO - Un pirate informatique exige une rançon de Netflix, menaçant mettre en ligne la prochaine saison de sa populaire série «Orange Is the New Black».

Le pirate, qui porte le nom de «The Dark Overlord», prétend avoir déjà téléversé le premier épisode de la cinquième saison sur un service illégal de partage de fichiers. L'Associated Press n'a pas pu vérifier l'authenticité du fichier.

Netflix rapporte que la police fédérale se penche sur l'affaire.

Le dévoilement officiel des nouveaux épisodes de «Orange Is the New Black» est prévu le 9 juin.

Des copies piratées de la série pourraient nuire à la croissance des abonnements du service de visonnement en ligne.