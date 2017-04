Un nouveau billet de 10$ pour le 150e du Canada

OTTAWA - La Banque du Canada a dévoilé son nouveau billet commémoratif de 10 $ soulignant le 150e anniversaire de la fédération canadienne, qui marquera la première fois qu'un Autochtone et une femme autre que la reine figurent sur un billet du pays.

Il s'agira également de la quatrième fois seulement qu'un billet de banque commémoratif spécial sera produit au Canada.



Le billet de polymère principalement violet «vise à captiver notre imaginaire et à susciter un sentiment de fierté pour ce que nous avons accompli en tant que nation», a déclaré le gouverneur de la banque, Stephen Poloz, révélant également que la conception du billet s'était amorcée il y a trois ans.



«Il célèbre la beauté naturelle et la majesté de notre territoire ainsi que certains des parlementaires importants qui ont contribué à bâtir notre grand pays», a-t-il ajouté.



Le billet inclut les visages de quatre figures politiques fédérales ayant aidé à former le pays, selon la Banque du Canada: sir John A. Macdonald, sir George-Étienne Cartier, Agnes Macphail et James Gladstone ou Akay-na-muka (son nom dans la langue des Pieds-Noirs).



Agnes Macphail, militante pour l'égalité et les droits de la personne, a été la première députée canadienne. Élue pour la première fois en 1921, elle s'est ensuite tournée vers la politique provinciale, se faisant élire à l'assemblée législative de l'Ontario en 1943.



La banque centrale avait déjà annoncé qu'elle prévoyait inclure la militante des droits de la personne Viola Desmond sur le billet de 10 $ plus tard cette année, ce qui en fera la première femme à orner un billet de banque régulier.



James Gladstone était membre de la tribu kainai (Gens-du-Sang) des Premières Nations. Il s’est consacré au mieux-être des Autochtones au Canada et est devenu, en 1958, le premier sénateur canadien issu des Premières Nations.



Le billet commémorant le 150e anniversaire sera une édition spéciale et ne remplacera pas le billet actuel.



Le devant du billet montre aussi des images du hall d'honneur du parlement, les noms de tous les territoires et provinces et l’arche de la chapelle du Souvenir du parlement.



L'arche inclut également un motif changeant de couleur conçu pour prévenir la contrefaçon. On retrouve également des feuilles d'érable semblant être en 3D, mais qui sont plates au toucher.



Au verso, une série d'images visent à représenter les différents paysages, incluant des montagnes, un champ de blé, le Bouclier canadien, la côte est et des aurores boréales.



Le motif du billet incorpore aussi des éléments culturels inuits et métis, dont une représentation en couleur de l’œuvre «Hibou au bouquet», de l’artiste inuite Kenojuak Ashevak. Un motif reproduisant l’aspect caractéristique de la ceinture fléchée, un important symbole des Métis, décore aussi le billet.



M. Poloz a précisé que le verso du billet avait été créé à partir des suggestions de plus de 5000 Canadiens.



Le nouveau billet sera disponible à compter de juin lorsque 40 millions d'entre eux entreront en circulation.