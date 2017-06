Un médecin ouvre le feu dans un hôpital de New York

NEW YORK - Un homme qui cachait une arme à feu sous un sarrau blanc a ouvert le feu, vendredi, dans un hôpital de l'arrondissement du Bronx, à New York, tuant au moins une personne et en blessant six autres, avant d'être retrouvé mort dans ce qui avait les apparences d'un suicide, a fait savoir la police.

Les tirs ont commencé vers 14h50 au centre hospitalier Bronx Lebanon.

Les responsables des forces de l'ordre ont parcouru l'édifice étage par étage avant de déclarer, peu avant 16h, que l'assaillant avait été trouvé mort à l'intérieur.

Un membre des forces de l'ordre a dit à l'Associated Press que le tireur se serait apparemment enlevé la vie.

Aucune information ne circulait, dans l'immédiat, sur les raisons qui auraient poussé l'assaillant à passer à l'acte, mais une source a fait savoir qu'il s'agissait d'un médecin qui a déjà travaillé au centre hospitalier Bronx Lebanon par le passé, le docteur Henry Bello.

Cette source s'exprimait sous le couvert de l'anonymat puisqu'elle n'était pas autorisée à commenter publiquement cette affaire.

Sur le site web du centre hospitalier, M. Bello est identifié comme un médecin de famille. On ne sait toutefois pas à quel moment il a cessé de travailler pour cet établissement.

L'hôpital, en activité depuis 120 ans, compte près de 1000 lits répartis dans de nombreuses unités. Ses urgences sont parmi les plus occupées de la ville de New York.

L'établissement se trouve à courte distance du Yankee Stadium.