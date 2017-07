Un homme s'évade de prison à Laval

(Cogeco Nouvelles) - Un individu qui purge une peine de 2 ans et 8 mois pour des délits en matière d'incendie criminel et de vol qualifié s'est évadé jeudi de l'établissement correctionnel de Laval.

L’absence de Luc Paquette a été constatée lors du dénombrement des détenus en fin de soirée.

Le Service correctionnel du Canada a immédiatement communiqué avec le service de police de Laval, de Terrebonne, la Sureté du Québec et un mandat d'arrestation a été lancé contre le fugitif de 52 ans.

Une enquête a été ouverte sur les circonstances de cette évasion.

Nous collaborons avec la police pour retrouver Luc Paquette le plus vite possible. SVP contactez la police si vous avez de l’info.(2/2) pic.twitter.com/ND0DNDrxAL — Servicecorrectionnel (@SCC_CSC_fr) 21 juillet 2017

Luc Paquette mesure 173 cm (5 pi 8 po) et pèse 98 kg (217 lb). Il a le teint pâle, les yeux bruns et les cheveux gris. Il a plusieurs tatouages, dont celui écrit « Nathalie et playboy» à l'abdomen.

En plus de cette peine pour incendie criminel, possession de matières incendiaires, possession de biens criminellement obtenus, vol, défaut de se conformer avec un ordre de probation et possession d'outils de cambriolage, Luc Paquette a purgé des peines pour vol qualifié, déguisement dans un dessein criminel, usage d'arme à feu, possession d'arme à feu et défaut de se conformer.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de Luc Paquette est prié de communiquer avec le service de police.

(Avec La Presse canadienne)