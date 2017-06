Un enfant de 5 ans aurait été agressé sexuellement par un autre de 7 ans dans une école de Saint-Jérôme

On en parle en ondes : Divers Monic Neron 5h55 (4:34) Publié le mardi 20 juin 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Monic Néron

(98,5 FM) - Une histoire troublante a été mise au jour cette semaine et implique un jeune enfant de 7 ans à qui on reproche des gestes très sérieux de nature sexuelle.

L'enfant agressé s'est confié à son grand frère qui a immédiatement alerté ses parents. En entrevue sur nos ondes, la mère de la victime expliquait que la direction de l’école a d'abord banalisé les révélations de l'enfant.

Aucun protocole en place pour ce type de situation

Celle qui a requis l’anonymat pour préserver l'identité de son fils explique que la direction lui a dit qu'en bas de 12 ans, la loi ne permet pas d’intervenir et la DPJ est d’avis que ce sont «des jeux de découverte sexuelle».

L'enfant agressé ne voulant pas retourner en classe, la mère l'a retiré de cette école.

Comme on ne peut aucunement garantir que son fils ne sera plus en contact avec l’autre enfant, pour la mère, la solution à court terme est de déménager. Qui plus est, obtenir du soutien psychologique à court terme pour son fils demeure très difficile.

La commission scolaire Rivière du Nord a répondu au 98,5 FM «qu’il s’agit d’une situation confidentielle concernant deux jeunes enfants et que c’est à la direction de l'école de gérer la situation».

La direction de l’école Mariboisé n'a pas retourné nos appels.

Avec les informations de Monic Néron