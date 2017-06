Un élu républicain blessé dans une fusillade (vidéo)

WASHINGTON - Le whip en chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants des États-Unis, Steve Scalise, a été atteint d'une balle ,mercredi matin.

Plusieurs médias rapportent que M. Scalise participait à un entraînement de baseball avec d'autres membres du Congrès, en Virginie, quand il a été blessé à la jambe.





Le blessé a été transporté hors des installations en hélicoptère.

Plusieurs autres personnes auraient été blessées, dont deux policiers, selon un autre politicien qui était sur place. Le tireur aurait été arrêté.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a réagi sur son fil Twitter. Il a dit que Scalise est un «véritable ami et un patriote».





Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.