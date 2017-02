Un double mandat impossible à remplir

(98,5 FM) - Selon l'ancien ambassadeur du Canada en Égypte, au Pakistan et en Indonésie, Ferry De Kerckhove, Stéphane Dion aura de la difficulté à bien remplir son double mandat.

Mardi, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que son ex-ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion avait accepté l’offre de devenir ambassadeur du Canada en l’Allemagne et auprès de l’Union européenne.

«C’est la première fois qu’on donne un double chapeau à un ambassadeur dans deux capitales distantes l’une de l’autre d’environ 1000 kilomètres. Ce sont les deux capitales qui sont non seulement importantes en tout temps, mais qui en plus de ça le sont beaucoup plus en ce moment.

«Je ne vois pas comment il pourra être constamment sur le pouls de deux capitales en circulant de l’une à l’autre. La diplomatie, c’est essentiellement une série de contacts et de rendez-vous. Pour bien faire son métier de diplomate, il faut en faire beaucoup et le faire bien. Je le répète, j’estime beaucoup Stéphane Dion, mais je crois que c’est impossible. Ça va être un mandat extrêmement difficile au moment où le Canada a diablement besoin, face à M. Trump au sud, d’avoir des alliés sur la même page que nous», a expliqué l'ancien diplomate canadien.