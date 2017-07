Un discours de Trump chez les scouts suscite la controverse (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Fidèle à la tradition, les scouts d'Amérique ont invité le président américain dans le cadre de leur jamboree national.

Le mouvement scout aux États-Unis regroupe près de 3 millions de membres. À tous les quatre ans, un jamboree national est organisé et des milliers de jeunes de 12 à 18 ans s’y réunissent. Cette année, l’événement avait lieu à Beaver, en Virginie-Occidentale.

Et comme la tradition le veut, on invite le président américain à venir faire un discours. Bill Clinton et George W. Bush l’ont fait par le passé. Barack Obama, un ancien scout lui-même, n’avait pu se rendre sur place, mais il s’était adressé aux jeunes par voie de vidéo.

Généralement, les présidents en profitent pour parler des valeurs proches aux Américains.

Discours décrié

Lundi soir, le président américain Donald Trump a de nouveau fait les choses à sa manière.

Devant près de 35 000 jeunes, il a utilisé ses 35 minutes comme un rallye politique. En utilisant les lois scouts, il a rappelé son «illustre» victoire, a dénigré Barack Obama et Hillary Clinton, a ridiculisé les médias «de fausses nouvelles», a mentionné son projet de loi de réforme de la santé et a parlé des politiciens à Washington comme étant de mauvaises personnes.

Pourtant, il avait annoncé en début de discours qu'il ne parlerait pas de politique, mais plutôt qu'il expliquerait aux jeunes présents comment atteindre le succès et réaliser leurs rêves.

À la suite de l'allocution de Donald Trump, de nombreux parents et d'anciens membres du mouvement scout ont exprimé leur colère vis-à-vis ce discours trop politisé pour ce type d’événement.

Voyez le discours de Trump: