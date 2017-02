Un autobus scolaire dans le fossé (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - Un autobus scolaire a effectué une sortie de route, mercredi matin, à La Présentation en Montérégie.

Vers 7h30, l'autobus a quitté la route du rang Salvail-Nord avant de terminer sa course dans le fossé de 15 à 20 pieds de profondeur qui donne sur un petit cours d'eau.

Il n'y a pas de blessés graves parmi la vingtaine d'élèves qui étaient à bord de l'autobus.

Les conditions routières semblaient pour le moins être en cause.

Un citoyen en a marre

Jean-Pierre Sweeney réside à La Présentation depuis 2001. Depuis qu'il a acheté sa maison, il remarque que la ville ne déneige pas adéquatement sa rue.

«Chaque année, je vois que ça devient une patinoire d'un bout à l'autre. C'est incroyable comment ça glisse. La route est mal entretenue. J'ai écrit à la ville, mais on ne nous entend pas. Mais ce matin, c'est un autobus scolaire avec une vingtaine d'étudiants à bord. Il faut qu'un malheureux accident arrive pour que ça bouge? Moi, je pense que c'est une responsabilité publique de la ville avec nos taxes de payer pour avoir un service adéquat pour que nos rues soient déblayées», a-t-il en entrevue à l'émission Dutrizac mercredi midi.

Le maire réagit

Maire à temps partiel de sa petite municipalité, Claude Roger a appris la nouvelle quand des journalistes l'ont rejoint alors qu'il était en voiture, de retour de Québec.

«Hier soir, on a eu notre réunion du conseil, c'est un sujet qu'on a discuté. On a déjà dépassé notre quota de sel de l'an dernier. Et là, on a de la misère à en trouver. Cette année, on devrait doubler et même tripler. C'est pas parce qu'on n'en met pas, le contracteur, on ne le lâche pas. On fait notre gros possible et lui aussi», a dit le maire à l'animateur Mathieu Beaumont.