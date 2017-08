Un ardent défenseur de l'ALÉNA par le passé dirige l'équipe américaine

WASHINGTON - Bien que le président américain décrie l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) comme un désastre éliminant des emplois aux États-Unis qu'il faudrait possiblement déchirer, l'homme qui dirigera l'équipe américaine de négociations à l'occasion du début des discussions cette semaine a été un grand défenseur de l'ALÉNA par le passé.

Le négociateur en chef John Melle a fait carrière dans la fonction publique et est à l'opposé de Donald Trump sous de multiples aspects: son attention aux détails, sa connaissance encyclopédique du Canada et du Mexique, son sens de l'humour pince-sans-rire et un vocabulaire de travail qui évite les notions simplistes du bien et du mal.

La vision de M. Melle, selon des amis, est que personne n'est un saint en ce qui a trait au libre-échange: chacun pèche en quelque sorte par protectionnisme, et, si les intérêts mutuels s'alignent, les parties risquent fort de s'entendre pour conclure un accord.

M. Melle a déjà salué l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique devant le Congrès américain. Lors d'une audience au Sénat à l'occasion du 12e anniversaire de l'ALÉNA, en 2006, il avait soutenu que les partenaires de l'accord étaient «non seulement de meilleurs clients les uns pour les autres, mais aussi de meilleurs voisins, des partenaires plus investis et des collègues plus efficaces».

Parmi les avancées aux États-Unis depuis la conclusion de l'ALÉNA, M. Melle avait souligné une chute du taux de chômage - de 7,1 pour cent dans la dizaine d'années ayant précédé l'accord, à 5,1 pour cent dans les années ayant suivi -, un taux de croissance quasiment multiplié par deux de la production industrielle aux États-Unis et même une multiplication par cinq de la croissance de la production manufacturière.

Une amie canadienne, Laura Dawson, a dit croire que les deux pays sont chanceux de pouvoir compter sur M. Melle à la table pour les négociations, dont la première ronde s'amorce mercredi à Washington.