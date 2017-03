Un adjoint de Philippe Pichet suspendu

(Cogeco Nouvelles) - Le directeur de la Police de Montréal, Philippe Pichet, vient de suspendre un de ses bras droits.

Dans un courriel envoyé à tous les employés du SPVM, M.Pichet annonce qu'à la suite d'informations transmises par la Sûreté du Québec, il a décidé de relever Bernard Lamothe de ses fonctions.



M. Lamothe était l'un des quatre gestionnaires à occuper le poste de directeur général adjoint. Il s'occupait de la Stratégie. Il a déjà travaillé au crime organisé.



Sa suspension est d'une durée indéterminée, le temps de faire la lumière sur les allégations d'irrégularités qui touchent entre autres la division des enquêtes internes.

L'enquête administrative confiée à Me Michel Bouchard



Par ailleurs, l'enquête administrative sur les pratiques du SPVM a été confiée à un avocat qui a déjà effectué ce genre de vérifications.



Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux a annoncé ce midi que Me Michel Bouchard a reçu le mandat d'éclaircir les allégations de pratiques douteuses, voire illégales au SPVM.



Me Bouchard a mené au cours des dernières années des enquêtes sur les évasions de détenus par hélicoptère dans deux centres de détentions du Québec.



Il est aussi un haut fonctionnaire de carrière en matière de justice, autant au fédéral qu'au niveau provincial.