Trump veut imposer une taxe aux produits mexicains

MÉXICO - Le président américain Donald Trump veut imposer une taxe de 20 pour cent sur tous les produits importés du Mexique afin de payer pour le mur qu'il veut ériger à la frontière des deux pays.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a indiqué jeudi que M. Trump avait discuté de l'idée avec des leaders du Congrès. Le président espère inclure cette mesure dans une importante réforme sur l'impôt.

Interrogé par les journalistes à bord de l'avion présidentiel, M. Spicer a soutenu que la taxe sur les produits mexicains rapporterait annuellement 10 milliards $ US, une somme «amplement suffisante pour payer le mur».

Il a ajouté que les discussions étaient toujours en cours avec les parlementaires afin de s'assurer que le plan sera «bien établi».

Plus tôt, M. Trump avait annoncé que le président mexicain Enrique Peña Nieto et lui-même avaient décidé d'un commun accord d'annuler leur rencontre prévue la semaine prochaine en raison de différends sur le mur promis par M. Trump à la frontière et sur qui devrait payer pour sa construction.

M. Trump a tenu ces propos jeudi lors d'une réunion des républicains de la Chambre des représentants et du Sénat à Philadelphie. Il a ajouté qu'à moins que le Mexique traite les États-Unis «avec respect et de manière équitable», une telle rencontre n'aurait pas sa raison d'être. Il a dit n'avoir «d'autre choix» que d'emprunter une route différente que celle privilégiée par le Mexique.

Le président mexicain avait annoncé plus tôt qu'il ne se rendrait pas comme prévu à Washington le 31 janvier.

Diplomatie sur Twitter

La réaction du Mexique était attendue depuis que M. Trump a lancé sur Twitter, jeudi, que «si le Mexique ne veut pas payer pour (...) le mur, alors il serait préférable d'annuler la rencontre» à Washington.

L'affaire illustre bien les défis qui attendent les leaders de la planète quand viendra le temps de composer avec la diplomatie volubile de M. Trump sur Twitter.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 janvier 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 janvier 2017

«Ce matin, nous avons informé la Maison-Blanche que je ne participerai pas à la rencontre de travail prévue mardi prochain», a écrit M. Peña Nieto sur Twitter.

Il a ensuite ajouté que le Mexique «réaffirme sa volonté de collaborer avec les États-Unis pour en venir à des ententes qui profiteront aux deux pays».

M. Spicer a assuré que les deux chefs d'État tenteraient de se rencontrer plus tard. «Nous allons continuer à communiquer», a-t-il dit.

L'ancien ministre mexicain des Affaires étrangères Jorge Castañeda avait déclaré à la presse locale que, selon lui, M. Peña Nieto n'avait tout simplement pas d'autre choix que d'annoncer son intention de ne pas aller à Washington.

Le ministre des Finances José Antonio Meade avait quant à lui expliqué à la radio mexicaine que «règle générale, les échanges diplomatiques ne se font pas sur Twitter».