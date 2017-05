Trump se dit prêt à rencontrer Kim Jong-un

(Cogeco Nouvelles) - Le président américain Donald Trump se dit maintenant prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

«Si les conditions étaient réunies, je le rencontrerais», a déclaré le 45e président des États-Unis, lundi, en entrevue à Bloomberg.

Le président Trump a ajouté qu'il en serait même «honoré».

Depuis son arrivée au pouvoir après la mort de son père en 2011, Kim Jong-un n'a jamais rencontré un dirigeant étranger.

Seuls quelques Américains se sont rendus en sol nord-coréen, l'un des pays les plus isolés de la planète, au cours des dernières décennies. L'ex-joueur de basketball Dennis Rodman est l'un de ceux-là.

Escalade de tension

Le climat s'est particulièrement détérioré en Corée ces derniers mois du fait de la poursuite, par Pyongyang, de ses programmes balistique et nucléaire interdits, et d'affirmations du président américain qui s'est notamment dit prêt à régler seul et par la force le problème nord-coréen.



La Corée du Nord a averti lundi qu'elle était prête à mener «à n'importe quel moment» un sixième essai nucléaire.

Avec Bloomberg et AFP