Trump s'en prend encore à Amazon

(98,5 FM) - C'est loin d'être le grand amour entre le président des États-Unis et le grand patron du géant du commerce en ligne Amazon.

Donald Trump s'en est encore pris à l'entreprise de l'un des hommes les plus riches du globe, Jeff Bezos, mercredi, sur Twitter.

«Amazon cause d'énormes dommages aux petits détaillants qui paient des impôts. Des villages, des villes partout aux États-Unis souffrent - beaucoup d'emplois sont détruits».

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!