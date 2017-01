Trump répond à Meryl Streep: «C'est une...»

(98,5 FM) - L'actrice Meryl Streep a profité de sa tribune, dimanche soir lorsqu'elle a été honorée par les Golden Globes, pour critiquer les positions de Donald Trump sur l'immigration aux États-Unis.

Streep a mentionné que si Trump expulse les immigrants, il ne restera aux États-Unis que des amateurs de football et d'arts martiaux mixtes, spécifiant que cette dernière catégorie «ne peut être qualifiée d'artistique»...

Trump a répliqué entre autres en publiant sur Twitter que l'icône du cinéma américain est «l'une des actrices à la réputation la plus surfaite à Hollywood».

«Elle ne me connait pas, mais elle m'attaque aux Golden Globes». C'est une...» a conclu le président élu, sans spécifier le fond de sa pensée.

Nommée 19 fois aux Oscar, Meryl Streep elle a enlevé la précieuse statuette trois fois en plus de rafler huit Golden Globes au cours de sa glorieuse carrière.



Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....