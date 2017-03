Trump refuse de serrer la main d'Angela Merkel (vidéo)

(98,5 FM) - Contrairement à la tradition, la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump ont refusé de se serrer la main, vendredi, malgré les demandes des photographes.

Les chefs d'État en visite à la Maison-Blanche se prêtent presque toujours au jeu. Ils participent à une séance photo, répondent ensuite à quelques questions des journalistes et se donnent une poignée de main franche.

Pas cette fois-ci.

When asked to shake hands by reporters and photographers, Trump and Merkel didn’t budge https://t.co/Av1S0FkWod pic.twitter.com/JGhRaywDDW