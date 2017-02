Trump nomme à l'environnement un adversaire de la protection environnementale

WASHINGTON - Malgré hauts cris des groupes environnementaux, le Sénat a approuvé la nomination de Scott Pruitt pour diriger l'Agence de protection environnementale, vendredi, offrant au président Donald Trump un allié important pour poursuivre son objectif d'accroître l'utilisation des combustibles fossiles aux États-Unis.

M. Pruitt a été assermenté vendredi par le juge à la Cour suprême Samuel Alito.

En tant que procureur général de l'Oklahoma, Scott Pruitt a mené 14 poursuites contre les réglementations de l'agence environnementale, communément appelée EPA. Il avait contesté les limites d'émissions de gaz à effets de serre imposées aux centrales de charbon, ainsi que l'élargissement de la portée de la Loi sur la protection de l'eau, qui oblige les entreprises à nettoyer les cours d'eau pollués.

Les sympathisants de M. Pruitt ont célébré la nouvelle, estimant que cet avocat républicain de 48 ans est le choix idéal pour abroger certains règlements environnementaux qui selon eux freinent l'économie du pays.

Cinquante-deux sénateurs contre quarante-six ont approuvé le choix de Donald Trump. La sénatrice républicaine du Maine, Susan Collins, est la seule de son parti à avoir voté contre la nomination. Deux sénateurs démocrates dont les États dépendent des énergies fossiles ont quant à eux brisé la ligne de parti afin de voter pour sa candidature.

Lors de son audience de confirmation, M. Pruitt a affirmé qu'il n'était pas d'accord avec les déclarations passées de M. Trump selon lesquelles le réchauffement climatique serait un canular. Or, il avait auparavant émis des doutes sur les preuves scientifiques démontrant que les humains sont responsables du réchauffement climatique.

La nomination a été vigoureusement critiquée par les groupes environnementaux et par des employés antérieurs et actuels de l'EPA, qui craignent les compressions budgétaires et les mises à pied.

«Les biologistes, les scientifiques, les techniciens de laboratoire, les ingénieurs et autres fonctionaires qui travaillent à l'EPA doivent pouvoir faire leur travail sans ingérence politique ou crainte de châtiment», a déclaré J. David Cox père, président de la Fédération américaine des employés gouvernementaux, un syndicat représentant plus de 9000 employés de l'agence.