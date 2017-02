Trump ne voulait que défendre sa fille contre Nordstrom

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump défendait sa fille et «se tenait debout pour sa famille» quand il a critiqué la chaîne de magasins Nordstrom, sur Twitter, pour avoir décidé d'arrêter de distribuer les vêtements et accessoires de la marque Ivanka Trump, a fait valoir le porte-parole de la Maison-Blanche, mercredi.

M. Trump a déploré le traitement «injuste» qui aurait été réservé à sa fille par Nordstrom. L'entreprise a choisi, la semaine dernière, d'arrêter de vendre les produits de la ligne portant le nom d'Ivanka Trump.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!