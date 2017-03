Trump ne fera pas reculer Ottawa sur la taxe sur le carbone, dit Trudeau

SASKATOON - Le premier ministre Justin Trudeau a dit être encore déterminé à mettre en place une taxe sur le carbone malgré l'élimination par le président américain Donald Trump de plusieurs restrictions sur la production de combustibles fossiles et de mesures pour combattre les changements climatiques.

M. Trudeau a déclaré en entrevue au réseau anglais de Radio-Canada, mercredi, à Saskatoon, que les politiques économiques et environnementales canadiennes seraient «déterminées à Ottawa, et non à Washington».

Le premier ministre a affirmé que la dépendance aux combustibles fossiles devait être assurément réduite dans les prochaines décennies, et que la question était de savoir si le Canada voulait être à la traîne ou s'il souhaitait être à l'avant-plan.

M. Trudeau a fait valoir qu'il y avait des occasions formidables pour l'innovation et le leadership canadien sur les changements climatiques.

M. Trump, qui a parlé du réchauffement de la planète comme d'un canular inventé par la Chine, a affirmé qu'il renverserait les plans de lutte contre les changements climatiques de Barack Obama.

Un décret signé par M. Trump, mardi, prévoit de suspendre, d'annuler ou de soumettre à une révision une série de mesures sur le climat, dans l'objectif d'accroître la production nationale de combustibles fossiles.