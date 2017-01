Trump limoge la procureure générale opposée au décret

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a congédié Sally Yates, la procureure générale en exercice ayant été désignée par les démocrates, après qu'elle eut refusé de défendre devant les tribunaux le décret controversé sur l'immigration et les réfugiés.

Quelques heures plus tôt, Mme Yates avait demandé aux avocats du département de la Justice de ne pas défendre le décret, disant qu'elle n'était pas convaincue de sa légalité ou de sa conformité avec l'obligation de l'agence de défendre la justice et le droit.



M. Trump a dit par communiqué que Mme Yates avait «trahi le département de la Justice en refusant de faire appliquer un décret voué à protéger les citoyens des États-Unis». Il a nommé un procureur fédéral de longue date, Dana Boente, pour la remplacer.



La décision abrupte de Mme Yates illustre la dissension à l'égard du décret-loi, des responsables de l'administration s'étant distanciés de la mesure. Alors que les manifestations se multipliaient au cours de la fin de semaine notamment dans les aéroports, et que la confusion perturbait les déplacements à travers le monde, certains conseillers de M. Trump et républicains ont affirmé en privé ne pas avoir été consultés à propos de cette mesure.



Le décret interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des citoyens de sept pays à majorité musulmane.