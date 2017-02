Trump invente un attentat en Suède (vidéo)

HELSINKI - Les Suédois se grattent la tête et se moquent des propos du président américain Donald Trump qui a laissé entendre qu'il y avait eu une attaque terroriste en Suède.

Lors d'un rassemblement en Floride, samedi, M. Trump a voulu illustrer les risques de l'accueil de réfugiés en évoquant des attentats en Europe, parlant de «ce qui est arrivé hier soir en Suède».





Trump, discussing terror, seamlessly mentions incident "last night in Sweden".



There was NO "incident" in Sweden last night. pic.twitter.com/XtcC4PRiNU