Trump et Poutine s'étaient entretenus une seconde fois en Allemagne

(Cogeco Nouvelles) - Washington a révélé mardi l'existence d'une seconde rencontre entre le président des États-Unis, Donald Trump, et son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 plus tôt ce mois-ci en Allemagne.

Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a indiqué que les discussions ont eu lieu lors d'un souper organisé pour les chefs d'État à Hambourg.

Les deux hommes avaient déjà eu une rencontre formelle plus tôt dans la journée qui avait duré environ deux heures.

M. Spicer n'a pas précisé les sujets abordés ni la durée de cette rencontre plutôt informelle.

Des agences de renseignement américaines ont accusé la Russie d'avoir interféré dans la campagne à l'élection présidentielle américaine en 2016, afin de favoriser l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche.

De son côté, le président américain s'est empressé de dire sur Twitter ce qu'il pensait de cette rencontre avec Vladimir Poutine.

«Cette fausse histoire de dîner secret est "démente". Tous les membres du G20 et leur conjoints (es) étaient invités (es) par la chancelière allemande. La presse le savait!», a-t-il écrit mardi soir.

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew!