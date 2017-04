Trump envisage une intervention militaire contre la Syrie

On en parle en ondes : Rencontre Xi Jingping - Trump en Floride (5:38) Publié le jeudi 06 avril 2017 dans Le Québec maintenant Avec Normand Lester

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a laissé entrevoir une possible intervention militaire contre la Syrie, jeudi, alors que son administration évalue la «réponse appropriée» à apporter à l'attaque chimique ayant fait plus de 80 morts, incluant plus de 20 enfants, plus tôt cette semaine.

Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, a affirmé que le président syrien Bachar el-Assad ne devrait plus pouvoir jouer un rôle à la tête de son pays.

Deux sénateurs républicains ont appelé le président Trump à clouer au sol les forces aériennes syriennes dans le cadre d'une réponse rapide et vigoureuse à l'attaque chimique dans la province d'Idlib.

Les sénateurs John McCain, de l'Arizona, qui a parlé à M. Trump mercredi, et Lindsey Graham, de la Caroline du Sud, ont affirmé jeudi par communiqué que le président syrien avait «franchi une ligne» et devait «payer pour cette attaque horrible».

MM. McCain et Graham ont affirmé qu'il s'agissait d'un test pour la nouvelle administration américaine, et «aussi pour le pays entier», et que Bachar el-Assad tentait «de voir ce qu'il peut se permettre».

M. Graham a affirmé par la suite aux journalistes qu'il estimait que M. Trump n'avait pas besoin du Congrès pour autoriser l'usage de la force militaire en Syrie. «Frappez cet homme», a lancé le sénateur au président Trump, à propos de Bachar el-Assad.

Le sénateur Bob Corker, président républicain du comité des relations internationales, a adopté une approche plus mesurée, disant vouloir d'abord entendre de la Maison-Blanche quelles options militaires pourraient être sur la table.

L'administration Trump et d'autres dirigeants occidentaux ont attribué la responsabilité de l'attaque chimique aux forces gouvernementales syriennes. Le gouvernement de Bachar el-Assad a nié les allégations, et la Russie a dit croire que l'arsenal chimique appartenait à des rebelles.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dit espérer que le président Donald Trump prenne des actions militaires en Syrie après l'attaque chimique.

M. Erdogan, cité par l'agence de presse officielle turque Anadolu, a dit que la Turquie serait prête à «faire ce qui lui reviendrait» pour soutenir une possible intervention militaire. La Turquie appuie des rebelles combattant les forces du régime syrien.