Trump aurait menacé Pena Nieto d'envoyer des soldats au Mexique

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a menacé son homologue du Mexique d'envoyer des troupes américaines pour maîtriser les «bad hombres» en territoire mexicain si l'armée du pays n'en fait pas davantage, indique un extrait de la transcription de l'entretien téléphonique avec Enrique Peña Nieto obtenu par l'Associated Press.

Le document ne permet pas de savoir à qui M. Trump faisait précisément allusion — aux narcotrafiquants, aux immigrants mexicains ou à chacun d'eux — ni le ton qu'il a employé. Le contexte dans lequel la remarque a été faite, vendredi matin, et la réponse de M. Peña Nieto ne sont par ailleurs pas fournis.



Quoi qu'il en soit, l'extrait consiste en une rare intrusion dans la façon dont Donald Trump développe ses liens diplomatiques.



Un porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas voulu répondre aux questions de l'Associated Press relativement à cette conversation téléphonique.



Une personne ayant accès à la transcription officielle a fait parvenir un extrait en requérant l'anonymat puisque les détails de l'appel n'ont pas été rendus publics.



Le site de nouvelles en ligne mexicain Aristegui Noticias a relayé des informations similaires. Un article y décrit un échange au cours duquel M. Trump a humilié son homologue mexicain.



Le ministère mexicain des Relations internationales a toutefois démenti par voie de communiqué cette version des faits, soutenant que le reportage «se base sur des faussetés absolues», ajoutant par la suite que ce constat s'applique aussi à l'extrait obtenu par l'Associated Press.



Dans le document en question, M. Trump mentionne que M. Peña Nieto est aux prises avec «de nombreux "bad hombres"» sur son territoire. «Vous n'en faites pas assez pour les arrêter. Je pense que vous êtes effrayés sur le plan militaire. Notre armée ne l'est pas, alors je pourrais simplement les envoyer pour s'en occuper», aurait-il dit.



«Les affirmations que vous faites au sujet de ladite conversation ne correspondent pas à la réalité», rétorque toutefois le ministère mexicain des Relations internationales dans sa missive, ajoutant que le ton de la conversation était «constructif».



M. Trump avait déjà mentionné le terme «bad hombres» auparavant. Dans un débat présidentiel d'octobre, il s'était engagé à débarrasser les États-Unis des «barons de la drogue» et des «vilains».