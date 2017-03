Trump attaque encore Obama

WASHINGTON - Le président des États-Unis, Donald Trump, a lancé mardi de nouvelles attaques à l'endroit de son prédécesseur, Barack Obama, notamment en ce qui concerne ses relations avec la Russie.

M. Trump a déclaré sur Twitter que la Russie a «piétiné» M. Obama pendant des années, qualifiant la performance de son prédécesseur de «faible». Il a ajouté que la Russie a profité de la «faiblesse» de M. Obama pour se renforcer, s'approprier la Crimée et ajouter des missiles à son arsenal.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends

M. Trump a inclus à la fin de son gazouillis le mot-clic «Fox & Friends» — une émission qu'il mentionne régulièrement comme comptant parmi ses préférées.

M. Trump a aussi déclaré que «122 détenus vicieux» libérés du camp de Guantanamo par l'administration Obama sont «de retour sur le champ de bataille». Il n'a pas précisé d'où il tient cette information, déclarant simplement qu'il s'agit d'une «autre décision terrible».

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!