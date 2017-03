Trump accuse Obama d'avoir mis son téléphone sous écoute

MONTRÉAL - Un nouveau message du président des États-Unis, Donald Trump, sur les réseaux sociaux risque de susciter bien des réactions.

Dans un message publié sur son compte Twitter, vers 6h samedi matin, le président Trump accuse son prédécesseur Barack Obama d'avoir autorisé l'écoute électronique du téléphone de son bureau au Trump Tower, à New York, durant la campagne électorale à l'élection présidentielle.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!