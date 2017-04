Triple meurtre en Mauricie: le suspect et les victimes seraient de la même famille

Le reportage de Claude Boucher

Chargement du lecteur ...

On en parle en ondes : Triple meurtre à Shawinigan (3:26) Publié le jeudi 06 avril 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Monic Néron

(Cogeco Nouvelles) - Tragédie majeure en Mauricie où trois femmes sont mortes et un homme gravement blessé. Un homme de 51 ans a été arrêté par la Sûreté du Québec en début de nuit en lien avec cà Shawinigan.

L'homme est actuellement interrogé par les policiers qui s'évertuent à éclaircir ce qui a toutes les allures d'un conflit familial qui aurait dégénéré en triple meurtre et une tentative de meurtre répartis sur deux scènes de crime.

Le film des évènements

Le suspect se serait d'abord rendu à une résidence de la rue des Poiriers dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides à Shawinigan où il aurait tué deux femmes. Plus tard, dans une autre résidence de la rue Ernest-Blais, à Saint-Mathieu-du-Parc; il aurait tué une autre femme et blessé gravement un homme qui est parvenu à s'enfuir et à alerter une personne du voisinage.

On l'a ensuite transporté à l'hôpital pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Le tueur et ses victimes se connaissaient

Le suspect a été arrêté plus tard lorsqu'il a arrêté l'automobile qu'il conduisait à un poste d'essence du nord de Shawinigan. Selon la Sûreté du Québec, le tueur et ses victimes se connaissaient.

À 6h00 jeudi, des périmètres de sécurité entouraient le poste d'essence où se trouvait encore l'automobile qui aurait été utilisée par l'assassin et les deux résidences où les meurtres ont été perpétrés.

Détails à suivre