Très ému, Sam Hamad a démissionné

(98,5 FM) - Le député libéral de Louis-Hébert et ancien ministre libéral, Sam Hamad, a annoncé, jeudi, qu'il quittait la vie politique.

Très ému tout au long de son allocution, Sam Hamad a relaté son arrivée au Québec de la Syrie et ses débuts en politique en 2003.

«Je suis arrivée de ma Syrie natale avec mes deux valises pour vivre mon rêve québécois. C'est ici que j'ai étudié, élevé ma famille et que j'ai travaillé et faire éclore mes talents. J'étais pauvre en dollars, mais riche en ambition et en rêves.

«Après 14 ans au service des Québécois et du Québec, je crois humblement avoir redonné et avoir représenté dignement mes concitoyens québécois.»

Il a confié avoir vécu de grandes joies et de grandes déceptions ainsi que des injustices en politique.

«La politique, ce n'est jamais un emploi. C'est une fonction qui demande un niveau d'engagement et d'implication sans précédent. On s'y investit sans compter les heures sans jamais attendre quoique ce soit en retour. On manque les fêtes de ses enfants, les soupers de famille, la naissance de ses petits-enfants. Il y aura 14 ans ce samedi, je suis devenu ministre pour la première fois. Un immense honneur que j'ai assumé avec intégrité.»

Il a par la suite tracé son bilan politique à l'aide de nombreuses statistiques.

«Ces chiffres me rendent fier, mais surtout, me rappelle que j'ai fait le tour du jardin et que mon parcours en politique doit maintenant se boucler.»

Allégations de trafic d'influence

L'ancien ministre responsable de la région de Québec avait remis sa démission comme président du Conseil du trésor l'an dernier, après avoir été éclaboussé par des allégations de trafic d'influence.

Il avait été fortement questionné pour ses relations avec Marc-Yvan Coté et son rôle dans l'aide gouvernementale à Premier Tech.

Élu pour la première fois en 2003, M. Hamad a une longue feuille de route ministérielle. Il a été ministre de l'Emploi, du Travail et des Transports dans le gouvernement de Jean Charest.