MONTRÉAL - Vingt-neuf ans après sa mise en activité, le funiculaire de la Tour de Montréal, au Parc olympique, a fait son millionième voyage aller-retour au sommet, vendredi.

Depuis son premier voyage, le 21 novembre 1987, le funiculaire transporte les visiteurs à l'observatoire pour admirer une vue imprenable sur Montréal de la plus haute tour inclinée au monde, certifiée par le livre des Records Guinness.

Depuis son inauguration, le funiculaire a parcouru plus de 266 000 kilomètres, soit l'équivalent de six fois et demie le tour de la Terre.

La Tour de Montréal a accueilli plus de 11 millions de visiteurs de partout à tra vers le monde.