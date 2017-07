Top 10 des tweets de Trump pour le 4 juillet

(98,5 FM) - Avec la parution en fin de semaine d'un message où il frappait quelqu'un masqué d'un logo de CNN, le président américain Donald Trump a enchainé, mardi matin, avec un autre message «diplomatique» douteux.

Son homologue nord-coréen, Kim Jong-un, a commandé un autre essai de missile balistique ce qui a fait dire à Trump «si ce mec [Kim Jong-un] avait mieux à faire dans sa vie?».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017¸

Au moment d'écrire ce texte - le 4 juillet, Jour de l'Indépendance aux États-Unis - le président avait déjà produit 35 210 messages sur Twitter pour ses 33 259 104 d'abonnés.

Disons que le président actuel avait déjà donné des munitions à ses détracteurs quand durant la course à la présidence il critiquait le président Obama en «demandant si on pouvait destituer un président pour grossière incompétence :

Are you allowed to impeach a president for gross incompetence? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 juin 2014

Il dénonçait et dénigrait les fondements mêmes de la démocratie américaine: «Le collège électoral est un désastre pour la démocratie»

The electoral college is a disaster for a democracy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2012

Et il avertissait déjà les électeurs «d’être préparés. Qu’il y avait des chances que de la manière dont le pays était mené, que les leaders pouvaient nous engager dans une troisième guerre mondiale» :

Be prepared, there is a small chance that our horrendous leadership could unknowingly lead us into World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 août 2013

Sur le réchauffement climatique : «Le concept de réchauffement de la planète a été créé par les Chinois afin d’affaiblir l’industrie manufacturière américaine»

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 novembre 2012

Il a annoncé le décès de Fidel Castro avec un point d’exclamation:

Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 novembre 2016

À propos du discours de sa femme, qui aurait été copié sur celui de Mme Obama, il ridiculisait l’équipe d’Hilary Clinton en prenant bien soin de ramener le sacnadale des courriels: «Combien de temps a-t-il fallu à votre équipe de 823 personnes à inventer ça et où sont les 33 000 courriels effacés?

How long did it take your staff of 823 people to think that up--and where are your 33,000 emails that you deleted? https://t.co/gECLNtQizQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 juin 2016

Concernant son décret sur l’immigration, il utilise la majuscule, vu comme très agressif, pour contester une décision de la Cour suprême «ON SE VERRA EN COUR, LA SÉCURITÉ DE NOTRE PAYS EST EN JEU.»

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 février 2017

Il en rajoutait peu de temps après, même si ses conseillers défendaient l’idée qu’il ne s’agissait pas d’une exclusion MÊME SI CES : «Les gens se demandent si c’est une EXCLUSION. Appelez-le comme vous voulez, c’est le fait de garder les mauvaises personnes (avec de mauvaises intentions) hors du pays ! »

Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 février 2017

Il ne tardait pas toutefois à jouer la carte de l’arrogance :«Le 20 janvier 2017, on se rappellera du jour où nous sommes redevenus les dirigeants de cette nation. » :

January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 janvier 2017

Avec Time.com et 20minutes.fr