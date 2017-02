«Therrien va devoir déconnecter du hockey»

(98,5 FM) - Sylvain Guimond, ami de Michel Therrien, a évalué et traité plus de 1000 athlètes élites au cours de sa carrière, dont Mario Lemieux, Tiger Woods, Greg Norman et Marc Gagnon. Il collaboré notamment avec la LNH, la NBA, la NFL et la LCF. Lors d'une entrevue à l'émission Dutrizac, mercredi, le psychologue du sport a abordé le congédiement de l'ancien entraîneur des Canadiens de Montréal.

À la suite du congédiement de Michel Therrien et de l’embauche de Claude Julien à titre d’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, merdi, M. Guimond a raconté en ondes comment il a aidé Michel Therrien, entre autres, à se préparer correctement dans le cadre se ses fonctions d'entraîneur-chef du Tricolore.

Il a décrit à quel point la confiance personnelle est fragile et pourtant essentielle dans l’exigeant monde de la Ligue nationale de hockey (LNH). De ce fait, il a découvert un homme pour lequel il a aujourd'hui beaucoup de respect.

«J’ai eu tellement de peine quand j’ai appris son congédiement, a dit M. Guimond. Michel, c’est un ami personnel. On est très proches depuis des années. C’est quelqu’un que j’ai appris à aimer profondément. J’ai vu comment c’est un gars intègre [...] Il a pris une équipe en dernière position pour l’amener en première position [de la division Atlantique]. Quelqu’un qui perd son emploi quand sa formation est au sommet, c’est très rare. Je comprends que Marc [Bergevin] voulait faire des changements, mais c’est Michel qui écope. Tout son cœur était avec les Canadiens de Montréal…»

«Hier, j’étais attristé et en même temps, j’avais une partie de moi qui était contente, a-t-il renchéri. J’ai peur pour sa santé [de Therrien]. J’ai peur du stress énorme qu’il vit [depuis sa nomination au poste d'entraîneur-chef du Tricolore]. Il veut gagner la coupe Stanley, mais à quel prix? J’espère qu’il va prendre du temps pour lui. De toute façon, on n’a pas fini de le voir. C’est un très bon coach.»

Trahison et humiliation

Durant l’entretien avec l’animateur Benoît Dutrizac, Sylvain Guimond a évoqué les mots trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice afin de décrire les émotions qui habitent en ce moment Therrien. «Imaginez s’il fallait que Claude Julien, un ami de Michel Therrien, gagne la coupe cette saison… Michel va devoir se retrouver et déconnecter du monde du hockey. Il ne doit pas remettre en doute ses [compétences]. Même si le club des Canadiens n’est pas une puissance dans la LNH, il a réussi a toujours maintenir l’équipe en avant.»

D’après M. Guimond, le monde du sport professionnel a énormément changé ces dernières années. «Ça fait près de 25 ans que je côtoie des athlètes de haut niveau, et récemment ç’a changé énormément. Aujourd’hui, les jeunes sont presque incapables de prendre la critique. Ils se disent rapidement que si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Ils ont peu de sentiment d’appartenance [à une équipe, une ville].»

«Aujourd’hui, les entraîneurs doivent s’adapter beaucoup à la nouvelle génération, a poursuivi M. Guimond. Ce n’est plus comme il y a dix ans. Michel a réussi à s’adapter…»

Sylvain Guimond a notamment agi à titre de consultant en psychologie du sport pour les Canadiens de Montréal jusqu’en 2014.

Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, a écrit «Le hockey, c’est dans la tête!», en 2012.

