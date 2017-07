The Who joue ce soir sur les Plaines d'Abraham de Québec

Le guitariste Pete Townshend et le chanteur Roger Daltrey/Photo: Archives The Associated Press

(98,5 FM) - Le légendaire groupe de rock britannique The Who se produira pour la première fois au 50e Festival d'été de Québec (FEQ), ce soir. Deux admirateurs du groupe - Philippe Laguë et l'animateur Paul Houde - parlent de la mythique formation.

Le groupe, fondé en 1964, sera sur les plaines d’Abraham dans le cadre de sa tournée d’adieu.

«Quelque part entre les Rolling Stones et Led Zeppelin, The Who appartiennent à ce qu’on peut appeler les fondations du rock purement anglais. En plus d’être le symbole du mouvement mod britannique, ils en imposent avec l’hymne My Generation, le cri de révolte d’une jeunesse en colère au milieu des années 1960.» Voici comment est décrite la formation par le Festival d’été de Québec.

Lors du concert, les milliers de festivaliers devraient entendre une myriade de succès, dont «Who Are You», «I Can See For Miles», «My Generation», «Behind Blue Eyes», «You Better You Bet», «Pinball Wizard», «See Me», «Feel Me», «Baba O’Riley» et «Won’t Get Fooled Again».

The Who a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde.

Depuis sa création, le groupe a perdu deux de ses membres fondateurs: le batteur Keith Moon (1946-1978) et le bassiste John Entwistle (1944-2002).

Depuis 2002, le guitariste Pete Townshend et le chanteur Roger Daltrey continuent en duo, accompagnés de musiciens.

En plus de 50 ans d'activité, The Who n'a jamais offert de spectacle à Québec.

De gauche à droite: Roger Daltrey, John Entwistle, Keith Moon et Pete Townshend, lors d'un concert le 31 décembre 1974 / Photo: Wikimedia Commons / Jim Summaria



