Une récente étude réalisée par Belairdirect démontre que 95% des Canadiens sondés affirment être de bons conducteurs automobiles. Pourtant, ils sont presque tout aussi nombreux (93%) à admettre avoir adopté au moins un comportement imprudent au volant.

«Être un bon conducteur, c’est très relatif. Il n’y a pas de moyen pour pouvoir mesurer la bonne conduite, car ça dépend de beaucoup de facteurs», d’expliquer Bertrand Godin, ancien pilote de course.

Godin indique que le niveau de connaissance du code de la sécurité routière est l’un de ces facteurs.

«Il y a plus de 750 règlements dans le code de la sécurité routière. Et si on est capable d’en nommer 10% de ça, on est quand même bon. Mais je crois qu’il y a place à l’amélioration.»

Le sens de l’observation est également important et Godin rappelle que plusieurs conducteurs font autre chose tout en conduisant, comme par exemple, texter au volant, parler à un passager ou manger.

Vous, êtes-vous un bon conducteur?