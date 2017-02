États-Unis: des pro-choix s'invitent aux manifestations antiavortements

SEATTLE - Des manifestants antiavortement appuyés par la nouvelle administration du président Donald Trump ont organisé des manifestations à l'échelle des États-Unis, samedi, pour demander au gouvernement de couper les fonds versés à l'organisation Planned Parenthood, mais ils se sont heurtés à des contre-manifestations dans certaines villes.

Des milliers de militants pour le regroupement de planification familiale Planned Parenthood, dont la plupart arboraient le chapeau rose popularisé lors des marches pour les femmes du mois dernier, se sont présentés au rassemblement à St. Paul, au Minnesota, et ont dû être séparés des autres manifestants antiavortement à l'aide de barricades.



À Detroit, environ 300 personnes se sont réunies à l'extérieur des bureaux de Planned Parenthood et la plupart étaient là en appui à l'organisation. Des milliers d'autres militants ont marché à St. Louis avec leurs pancartes où l'on pouvait lire: «J'appuie Planned Parenthood».



À New York, le nombre de sympathisants à l'organisme sans but lucratif dépassait ses opposants par un ratio de trois pour un.



Une défenseure de Planned Parenthood, Kathy Brown, âgée de 58 ans, a plaidé que l'organisation aide beaucoup de femmes pour les soins de santé en général, et qu'elle n'effectue pas seulement des avortements.



Andy Labine était du côté des militants antiavortement à St. Paul et selon elle, l'organisation «se cache derrière un voile de soins de santé».



Dans l'une de ses premières décisions en tant que président, Donald Trump a interdit le financement des États-Unis à des organisations humanitaires qui effectuent des avortements ou même qui donnent des informations sur ceux-ci. Le vice-président Mike Pence s'oppose fermement à l'avortement en raison de ses croyances religieuses, et le nouveau secrétaire à la Santé, Tom Price, a appuyé l'idée de couper le financement public à Planned Parenthood.



L'argent des contribuables américains ne sert pas aux avortements, mais l'organisation est remboursée par les programmes gouvernementaux de santé pour d'autres services, dont la contraception et le dépistage de cancer.



Les conservateurs antiavortement demandent depuis longtemps de cesser le financement à Planned Parenthood, évoquant que de l'argent public pouvait être utilisé pour des avortements.



Planned Parenthood dit avoir fait 324 000 avortements en 2014 — les données les plus récentes de l'organisation.