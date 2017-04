Syrie: le G7 demande l'aide de la Russie

LUCCA, Italie - Le groupe du G7 a demandé mardi à la Russie de faire pression sur la Syrie pour mettre fin à six années de guerre civile, mais a rejeté la proposition de Londres d'imposer de nouvelles sanctions à Moscou en raison de son appui au régime de Bachar el-Assad.

Les ministres des Affaires étrangères des sept plus grands pays industrialisés ont déclaré que Moscou peut jouer un rôle utile dans la résolution d'un conflit brutal qui a déstabilisé le Moyen-Orient, chassé des millions de personnes de chez elles et abîmé les relations entre la Russie et l'Occident.

La Russie, a dit le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, peut faire partie de l'avenir et jouer un rôle important, ou bien elle peut maintenir son alliance avec la Syrie, l'Iran et le groupe militant Hezbollah, «ce qui, selon nous, ne servirait pas ses intérêts à long terme».

M. Tillerson est arrivé à Moscou mardi directement depuis le sommet en Italie. Il a transmis au Kremlin le souhait du G7 de voir la Syrie prendre un nouveau départ, mais les solutions concrètes pour y parvenir sont rares.

Le G7 attribue à l'armée syrienne la responsabilité de l'attaque chimique meurtrière de la semaine dernière. Les ministres rassemblés dans la ville fortifiée de Lucca ont appuyé la décision de Washington de lancer des missiles contre la base aérienne utilisée lors de cette attaque, mais ils ne s'entendent pas sur la stratégie à adopter face à Damas et à Moscou.

M. Tillerson a dit qu'on ne sait pas si la Russie a omis de prendre au sérieux son obligation de retirer son arsenal chimique à la Syrie, ou si elle a simplement été incompétente, mais qu'en bout de compte, la distinction «est sans grande importance pour les morts».