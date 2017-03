SXSW: 10 innovations surprenantes, inédites ou simplement amusantes

AUSTIN, Texas - Le festival annuel d'innovation et de nouvelles technologies South by SouthWest prend fin ce week-end à Austin, au Texas. Il s'agit d'un des endroits prisés des entrepreneurs qui viennent de partout dans le monde pour proposer leurs nouvelles idées, produits, innovations technologiques et applications pour téléphones intelligents. Alors que la plupart de ces produits innovateurs sont déjà sur le marché, d'autres sont encore en développement. Voici dix innovations qui ont retenu notre attention.

1. Une balle automatisée pour pitou

La boule blanche, un peu plus grosse qu'une balle de golf, bouge toute seule, se dirige dans toutes les directions, tournant sur elle-même ou détalant à toute vitesse. Elle change de couleur - car les chiens voient les couleurs, nous dit-on - et vibre quand le chien l'attrape dans sa gueule. Bref, votre chien peut s'amuser même s'il est seul à la maison. Connectée à votre téléphone intelligent, vous pouvez savoir s'il a joué ou passé la journée à dormir sur le divan, affirme l'entreprise. (par Gomilabs)

2. Un casque de moto avec «des yeux tout le tour de la tête»

Le casque au style aérodynamique est muni des caméras qui permettent de voir derrière soi et sur les côtés, sans bouger la tête - pour une vision 360. Une innovation qui peut améliorer la sécurité des motocyclistes. En prime: une connectivité Bluetooth avec une application pour téléphone intelligent qui permet de contrôler ses fonctions, fait valoir l'entreprise. (par CrossHelmets, Borderless Inc.)

3. Des lunettes de réalité virtuelle à l'hôpital pour les enfants

Conçues pour les enfants qui paniquent à la vue d'une aiguille, les lunettes de réalité virtuelle permettent de transporter les tout petits dans un autre monde. Concentré sur les images qui tourbillonnent autour de lui - dans l'exemple présenté par l'entreprise, un poisson qui nage dans l'océan - il permet d'aider à oublier l'aiguille qui s'approche. Sans crise à gérer, cela vise à réduire le temps d'intervention du personnel hospitalier, font valoir ses créateurs. (par Axon Virtual Health)

4. Une plateforme de jeux vidéo de réalité virtuelle qui permet vraiment de marcher

À tous les joueurs qui ont voulu, une fois leur faux fusil à la main et complètement immergés dans leur monde virtuel partir à la course et qui ont ....frappé un mur ou un meuble, ou qui sont tombés par terre, la plateforme a pour but d'améliorer leur expérience - tout en étant sécuritaire. La plateforme ronde permet au joueur de marcher tout en restant sur place comme sur un tapis roulant. Des barrières à la hauteur de la taille retiennent aussi le joueur pour éviter qu'il ne chute. (par Virtuix Omni)

5. Des tests d'ADN en boite pour comprendre vos gènes et les limites de votre corps

Chaque boite contient une petite tige servant à faire des prélèvements d'ADN à l'intérieur des joues. On envoie le tout par la poste et hop: on reçoit plus tard les résultats de l'analyse génétique. Plusieurs ensembles de tests sont disponibles; un pour une analyse des tests de la peau, un autre pour la forme physique et même un pour l'adaptabilité de vos gènes à la caféine, le sommeil, l'euphorie et la sensation de satiété. Les résultats indiquent si les gènes de la personne sont déficients, normaux ou doués, soutient l'entreprise. Par exemple, une personne ayant des gènes déficients qui font en sorte qu'il ne ressent pas correctement la sensation de satiété, donc qui n'est jamais satisfait après un repas peut avoir une tendance à trop manger. De connaître ces résultats permet de modifier certaines habitudes de vie et d'avoir une meilleure santé, fait-on valoir. (par Orig3n lifeprofiles)

6. Des roues de vélo qui se donnent en spectacle

Les roues «Fukushima» conçues par l'entreprise japonaise sont hyper visibles, afin que les cyclistes ne se fassent pas happer par les véhicules, mais sont aussi particulièrement attrayantes. Mise en marché comme une roue "cool, pour les hipsters", elle s'illumine de mille et une façons, les couleurs changeant sans cesse et des dessins - des visages notamment - apparaissant sur toute la surface de la roue. L'entreprise explique avoir aussi conçu un capteur pour des programmes de vélos en partage qui captent toutes sortes d'indicateurs environnementaux comme des polluants, l'humidité et même la radiation, après l'accident nucléaire qui s'est justement produit à Fukushima. (par Eyes, Japan Co.)

7. Un squelette à la Robocop pour les travailleurs de la construction ou en usine

L'exosquelette «Fortis» comporte des tiges d'acier le long des jambes, une ceinture à la taille sur laquelle un bras de travail est attaché. C'est lui qui porte l'outil. Il permet ainsi de répartir le poids des outils utilisés, sans tension dans le dos, ni dans les bras et permet au travailleur de rester stable sur le sol, assure l'entreprise. Il permet aussi d'augmenter la productivité des travailleurs puisqu'il réduit la fatigue musculaire, affirme-t-on. (par Lockheed Martin)

8. L'histoire avant le dodo des enfants avec sons et lumières!

Cette application pour téléphone intelligent permet de lire une histoire aux enfants et produit des sons, de la musique et des effets visuels qui correspondent à ce qui est lu, en vertu d'une fonction de reconnaissance de la voix, indique l'entreprise. Des bruits de pluie, de branches qui craquent et des éclairs surgissent pour améliorer l'histoire. Particulièrement amusant pour les histoires en camping, mais aussi à la maison. (Par Novel Effect)

9. Un tatouage qui contrôle les appareils électroniques

Il s'agit d'un procédé de fabrication qui permet de créer des dispositifs fonctionnels qui peuvent être collés sur la peau. Fabriqués avec de la feuille d'or, un matériel peu coûteux, doux pour la peau, mais robuste, font valoir ses créateurs, ils contiennent des senseurs qui réagissent au toucher, permettant aux utilisateurs de contrôler certaines fonctions d'appareils mobiles, accéder à de l'information et en emmagasiner "tout en ayant du style". (par Duoskin, un projet de recherche qui a été développé en collaboration par MIT Media Lab et Microsoft Research).

10. Une affiche... qui vous suit

Une visite au musée est généralement plutôt statique. Au lieu des habituels tableaux, celui-ci bouge dans son cadre, s'anime et vous suit pour un plus grand impact. L'affiche intrigue, oui, et fait sourire, mais elle fait aussi en sorte que les passants restent plus longtemps à la contempler. (par Living painting projet et Live2D inc.)