Surplus budgétaire: «coupes draconiennes» pour financer les «bonbons électoraux» des libéraux

QUÉBEC - Le surplus budgétaire de 2,5 milliards $ engrangé lors de la dernière année financière est «honteux», selon la Coalition avenir Québec (CAQ), qui accuse le gouvernement de s'être bâti un «trésor de guerre» sur le dos des contribuables.

Le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel, est catégorique: le gouvernement Couillard a saigné les programmes sociaux depuis qu'il est au pouvoir, ce qui a eu pour effet de faire exploser le surplus cette année. Celui-ci est d'ailleurs 10 fois plus élevé que prévu dans le dernier budget.

«C'est tout simplement honteux, a dit M. Bonnardel en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne, jeudi. Le ministre (des Finances, Carlos Leitao), je lui ai demandé: ''Quels sont les coûts de système en santé et en éducation?'' On m'a dit ça prend 4,3 pour cent en santé et 4 pour cent en éducation, et on a mis 3,4 et 2,9.»

Même son de cloche du côté du Parti québécois (PQ), qui parle de «coupes draconiennes» pour financer les «bonbons électoraux» des libéraux.

«Le gouvernement va passer les prochains 18 mois à faire des annonces, en se vantant de répondre aux besoins des citoyens. Mais le tort causé va demeurer», a affirmé le député péquiste Nicolas Marceau.

Contrairement à la CAQ, le PQ ne transformerait pas les surplus en baisses d'impôt.

Pas de baisse d'impôt

Jeudi, le premier ministre Philippe Couillard a semblé, lui aussi, mettre cette idée au rancart. Il a affirmé avoir déjà donné 1,2 milliard $ en baisses d'impôt depuis 2014, à la suite de l'abolition de la taxe santé et du rehaussement de l'exemption de base.

«C'est déjà fait», a-t-il soutenu lors d'un point de presse à Québec, durant lequel il a calculé qu'une famille qui gagne 80 000 $ par année s'était vu remettre 510 $.

Il a dit que l’argent sera plutôt dirigé vers la réserve de stabilisation pour les imprévus, dans laquelle il y a déjà 2,4 milliards $.

Des inondations ont récemment ravagé plusieurs régions du Québec et le conflit canado-américain sur le bois d’oeuvre a forcé Québec à allonger jusqu’à 300 millions $ pour épauler l’industrie forestière.