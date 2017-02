St-Valentin: les recettes aphrodisiaques de chef Apollo

(98,5 FM) - Pour un souper de la Saint-Valentin réussi, le chef Giovanni Apollo vous propose ses recettes aphrodisiaques... et quelques trucs à proscrire!

Le menu aphrodisiaque de Giovanni Apollo



Velouté de tomates au safran



3 tasses de tomates italiennes en boîte, émondées

2 tasses de bouillon de volaille

1 oignon haché

3 carottes en dés

3 gousses d’ail hachées

10 pistils de safran trempés dans un peu d'eau froide

3 c.a.s d’huile d’olives

Sel et poivre



Dans une casserole, verser l’huile les carottes, l’oignon et l’ail faire sauter 6 minutes à feu moyen. Ajouter les tomates, et le bouillon de volaille. Laisser mijoter 30 minutes. Ajouter maintenant le safran salé et poivrer, cuire de nouveau 5 minutes.

Au mixeur ou au pied mélangeur, réduire la soupe en purée lisse.

Rectifier l'assaisonnement. Filtrer si nécessaire et servir chaud.

__________________________



Carpaccio de pétoncles salsa de fraise à la vanille

6 gros pétoncles frais coupés dans l'épaisseur en deux

Sel et poivre



Salsa de fraises à la vanille

1 tasse de fraises en petits dés

Le jus de une lime

3 feuilles de basilic frais

1 gousse de vanille coupée dans la longueur

poivre au goût.



Préparer la salsa de fraises en mélangeant tous les ingrédients et laisser reposer 4 heures au frigo à couvert.

Sur une assiette assaisonnée de fleur de sel les pétoncles 5 minutes après les rincer délicatement et les assécher dans du papier absorbant.

Disposer les pétoncles sur deux assiettes, poivrer et parsemer de salsa de fraise. Réfrigérer 10 minutes avant de servir avec des minis feuilles de roquette ou quelques pousses décoratives.

__________________________



Escalope de volaille aux asperges, crème de thym et sarriette

2 poitrines de volaille (poulet, faisan, pintade ) couper en 6 escalopes assez épaisses

1 c.a.soupe d'huile d’olive

2 c. à soupe de beurre

1 botte d’asperges épluchée coupée en tronçons ( 3 morceau par asperge)



La sauce

2 branches de thym

½ c.a.s de sarriette séché

1 échalote française hachée finement

1 tasse de vin blanc

2 tasses de bouillon de poulet

1 tasse de crème 35 %

1 zeste de ½ citron

1 c.a.s de beurre

Sel et poivre



Préparer la sauce

Dans une casserole, mettre les échalotes et le beurre et faire cuire à feu moyen 4 minutes ajouter le vin blanc réduire de moitié à feu vif ,puis verser tous les autres ingrédients laisser réduire de moitié, filtrer et réserver

Dans une poêle à feu vif faire dorer les escalopes de volaille dans le beurre et l’huile a feu vif 1 minute de chaque côté. Saler et poivrer. Ajouter les asperges et couvrir à feu moyen en sautant de temps en temps pendant 6 minutes.

Verser la sauce sur les escalopes, laisser mijoter à feu moyen et à couvert 3 minutes puis servir.

__________________________



Filet de saumon à la croûte de gingembre raifort et poivre



Croûte de gingembre

2 dos de saumon de 200 grammes chaque

2 à 3 cuillères à soupe beurre ramolli

¾ tasse chapelure

2 grosses c.à.soupe de gingembre hachés finement

2 échalotes françaises hachées

1 gousse d'ail hachée

1 cuillère à soupe de raifort

1 c.a.thé de poivre noir concassé

Sel

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la croûte de gingembre réservé à température ambiante

Saler les filets de saumon, les déposer sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin et les couvrir de la préparation de croûtes de gingembre. Bien presser pour que la croûte se tienne.

Cuire au four préchauffé à 350°F (180°C) 15 minutes selon l'épaisseur du poisson. Accompagner d'une salade verte assaisonnée de soya de vinaigre de riz et d'un peu de sauce pimentée.

__________________________



Extra moelleux au chocolat et coulis de cacao à l’orange

125 grammes de chocolat noir 70% fondu au micro-onde

3 c.à.soupe de cacao amer

½ tasse de farine

1c.à.s de poudre a pâte

¾ de tasse de lait

½ tasse de sucre

3 c.à.s de beurre fondu

1 œuf



Pour la sauce

¾ de tasse d'eau

1 jus d’orange

1 tasse de cassonade

2 c.à.s de cacao non sucré



Préchauffer le four à 375 F

Dans un bol d’un mélangeur mettre l'oeuf le lait le sucre et le beurre et le lait. Mélanger 2 minutes.

Dans un autre bol mettre la farine, le cacao la poudre a pâte et le chocolat fondu, mélanger et incorporer au mélange de lait puis mélanger pendant 2 autres minutes.

Beurrer 2 ramequins ( 6 pouces ) ou 4 plus petits, remplir les ramequins au 3/4 de préparation de gâteau moelleux et cuire au four 30 minutes.

Pendant ce temps préparer la sauce.

Dans une casserole mettre l'eau la cassonade et le cacao, laisser cuire 5 minutes à feu moyen, réserver.

À la sortie du four, arroser les gâteaux de coulis au cacao et servir.

__________________________



Tiramisu à l’érable et aux petits fruits épicés

1 tasse de fromage mascarpone

1/4 de tasse d’expresso très fort

1/4 de tasse de sirop d’érable + 1/4 de tasse de sirop d’érable

20 doigts de dame

3 jaunes d'oeufs

3 blancs d’œufs

Pour les petits fruits épicés 2 tasses de bleuets

1 tasse de fraises équeutées en quartier

1 tasse de framboises

1 bâton de cannelle

2 clous de girofle

1 gousse de vanille

1 c.à.soupe de sucre

Préparer les fruits

Dans une casserole mettre tous les ingrédients et cuire à feu doux 10 minutes en remuant délicatement de temps en temps couvrir et laisser refroidir hors du feu

__________________________

Tiramisu à l’érable

Mélanger ensemble l'expresso et la première portion de sirop d'érable. Faire tremper la moitié des doigts de dame et en tapisser le fond d’un petit plat de service. Dans un bol de mélangeur, mettre les jaunes d'œufs et la deuxième portion de sirop d’érable. Fouetter énergiquement pendant 3 minutes puis incorporer petit à petit le mascarpone. Réserver.

Monter les blancs d'œufs en neige, et les incorporer délicatement en pliant au mélange de mascarpone.

Recouvrir les doigts de dame de petit fruit puis de ce mélange à tiramisu puis tremper le reste des doigts de dames et recommencer l’opération précédente en finissant par le mascarpone.

Râper du chocolat amer sur le dessus et saupoudrer si vous le voulez d’un peu de cannelle moulue.



__________________________



Les aliments recommandés



Cacao

Céleri

Chocolat

Asperge

Huître

Truffe

Safran

Clou de girofle

Gingembre

Thym et sarriette

Vanille

Ginseng

__________________________

À proscrire ou éviter

Le lait chaud

Les tisanes

Trop d’alcool

Trop gras

Manger trop tard