Soudan du Sud: la ministre Bibeau fait appel à la générosité des Canadiens

MONTRÉAL - La ministre fédérale du Développement international, Marie-Claude Bibeau, espère convaincre le président du Soudan du Sud de faire avancer la paix dans son pays déchiré par la guerre et la famine depuis plusieurs années, mais elle fait aussi appel aux Canadiens pour qu'ils contribuent au Fonds de secours mis sur pied récemment.

Mme Bibeau a entamé vendredi une mission dans le jeune pays d'Afrique de l'Est qui vise à constater le travail des organismes humanitaires, mais aussi à mettre la lumière sur la situation dramatique des civils.

Selon les dernières données des Nations unies, plus d'une centaine de milliers de personnes sont en situation de famine et plus d'un million d'enfants souffrent de malnutrition. Depuis que la guerre civile a éclaté en 2013, des dizaines de milliers de civils ont perdu la vie, une situation qui frôle le génocide, selon l'ONU.

Depuis Juba, la capitale, Mme Bibeau a encouragé les Canadiens à donner à l'organisme de leur choix et à la fin du mois de juin, le gouvernement fédéral versera une contribution équivalente à tous les dons recueillis dans le cadre de cette campagne.

Le Canada a déjà offert près de 37 millions $ au Soudan du Sud depuis le début de l'année, a-t-elle rappelé, ajoutant qu'il s'agissait de l'un des pays où il s'implique le plus.

Pendant son séjour, la ministre prévoit également agir sur le plan diplomatique, alors qu'elle rencontrera lundi le plus haut dirigeant du pays, le président Salva Kiir, qui est en poste depuis l'accession à l'indépendance du pays en 2011.