Sondages radio historiques

(98,5 FM) - Une fois de plus, le 98,5 FM est la station de radio la plus écoutée au Canada.

C'est jour de bulletin pour les stations de radio montréalaises et le 98,5 FM est une fois de plus la station numéro un au Canada.

Toujours au sommet, l'animateur Paul Arcand est le plus populaire au Canada le matin et les émissions qui le suivent, d'Isabelle Maréchal à Paul Houde sont aussi en première place chez les adultes.

Domination sportive

Diffuseur de tous les grands événements sportifs à Montréal, dont les matchs des Canadiens, de l’Impact, des Alouettes et les grands combats de boxe, le 98,5 FM Sports passe également le K.-O. à ses adversaires. Les animateurs Ron Fournier et Mario Langlois sont premiers entre 18h30 et minuit.

Le roi de la nuit

Pour sa part, Jacques Fabi établit un nouveau record avec près de 44 parts de marché.

«Demeurer la radio #1 à Montréal avec des émissions au sommet du classement, du matin jusqu’au retour, est une grande réussite d’équipe. C’est un travail acharné de tous les intervenants en ondes et hors des ondes. Être la radio la plus écoutée au Canada, c’est incroyable, mais le demeurer sondage après sondage, c’est notre plus grande fierté», a déclaré le vice-président, Programmation et information, Michel Lorrain.

Toujours aussi utile

Radio Circulation 730 AM démontre toujours son utilité en rejoignant près de 1,1 million d’auditeurs qui sont également des utilisateurs du réseau routier.

(Source: Firme de sondage Numéris, Données PPM recueillies du 27 février au 28 mai 2017)