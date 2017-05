Sondage: Près du deux tiers des Français satisfaits d'Emmanuel Macron

(Cogeco Nouvelles) - La majorité des Français sont satisfait du travail de leur nouveau président, Emmanuel Macron, une semaine après son assermentation. Sa cote de popularité atteint 62%, selon un sondage Ifop paru dans le Journal du Dimanche.

À la question «Êtes-vous satisfait ou mécontent d'Emmanuel Macron comme président de la République ?», 12% ont répondu «très satisfaits» et 50% «plutôt satisfaits», soit au total 62% de «satisfaits».

Par ailleurs, 20% se sont déclarés «plutôt mécontents» et 11% «très mécontents», soit 31% de «mécontents». 7% ne se sont pas prononcés.

À titre comparatif, François Hollande avait recueilli 61% de satisfaits (en mai 2012) au début de son mandat. Nicolas Sarkozy, quant à lui, avait obtenu 65% en mai 2007.

Ce sondage a été réalisé au téléphone les 19 et 20 mai, auprès d'un échantillon de 973 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

«Ce seront surtout les élections législatives (quio auront lieu dans cinq semaines) qui lui donneront les coudées franches, a indiqué notre collaborateur Régis Le Sommier, dimanche matin. Avec une majorité, il pourra véritablement gouverner. Le risque pour Macron est surtout d'avoir lancé son nouveau parti En marche ![il y a si peu de temps]. Ce mouvement tout neuf sera plus difficile de s'implanter localement en province.»

(Avec l’AFP)