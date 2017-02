Sondage défavorable: Donald Trump sévit encore sur Twitter

(98,5 FM) - Selon un sondage effectué vendredi dernier, Donald Trump a obtenu le plus haut taux de désapprobation parmi tous les présidents américains nouvellement élus.

Ce sondage CNN/ORC démontre que le 45e président américain récolte un pourcentage de désapprobation de 53%, ce qui le classe au premier rang peu enviable parmi tous les présidents qui l’ont précédé.

Mince consolation pour Donald Trump, son pourcentage d’approbation s’est amélioré au cours de sa deuxième semaine d’activité à titre de président américain.

Évidemment, Donald Trump a réagi à ce sondage. Lundi matin, il a publié deux messages sur Twitter à cet effet.

«Tous les sondages négatifs sont de fausses nouvelles, comme celles de CNN, ABC, NBC qui ont prédit ma défaite avec leurs sondages durant l’élection. Désolé, mais les gens veulent plus de sécurité à la frontière et un meilleur profilage.»

«Je décide moi-même de mes actions qui sont largement influencées par une accumulation de données et tout le monde le sait. Les médias qui font dans la fausse nouvelle mentent afin de marginaliser.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 février 2017

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 février 2017

Plusieurs lui ont répondu, notamment, Mark Cuban qui lui a suggéré de «twitter» moins et de réfléchir plus.

Tweet Less, Think More https://t.co/qh8ORtLEhG — Mark Cuban (@mcuban) February 6, 2017