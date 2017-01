«Son bonheur, c'était de toucher les gens dans leur coeur» - Réjean Thomas

On en parle en ondes : ART Julie Yacoub et Dr Rejean Thomas (3:29) Publié le vendredi 06 janvier 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec 98,5 fm

(98,5 FM) - À la suite du décès soudain du psychanalyste et auteur Guy Corneau, son ami, le docteur Réjean Thomas se souvient de lui.

Fondateur de la clinique médicale L’Actuel, le docteur Réjean Thomas était un ami personnel de Guy Corneau. Au début des années 1980, les deux intervenants ont donné des conférences ensemble, notamment auprès des médecins.

«C’est quelqu’un qui était très apprécié. D’abord, c’était un grand communicateur. Il avait réussi à toucher notamment les hommes avec son livre ‘’Père manquant, fils manqué’’. Guy s’intéressait beaucoup à la sensibilité des hommes. (Son livre) ‘’La guérison du cœur’’ qui a touché beaucoup les gens, les survivants et les gens qui sont malades. C’était quelqu’un qui était très aimé. Sa sœur Johanne (la peintre Corno décédée le 21 décembre 2016) et Guy étaient deux êtres exceptionnels et des artistes exceptionnels. Leur décès nous cause une grande tristesse collective au-delà de ma propre tristesse à moi. C’est le départ de deux êtres très talentueux», a confié Réjean Thomas à l'émission Puisqu'il faut se lever, vendredi matin.

Selon le docteur Thomas, le plus grand héritage que Guy Corneau laissera au Québec, c'est d’avoir su toucher les gens dans leur humanité profonde.

«Guy, ce qui lui faisait plaisir dans la vie, son bonheur, c’était de toucher les gens dans leur cœur. C’était vraiment ça le but de sa vie.»