Sommet du G20: la manif «Bienvenue en enfer» dégénère (vidéo)

(98,5 FM) - Comme c'est souvent le cas, le sommet du G20 a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, jeudi, à Hambourg en Allemagne.

Autour de 10 000 opposants au sommet, qui se tiendra les 7 et 8 juillet, ont pris d'assaut les rues. La manifestation, intitulée «Bienvenue en enfer», a débuté autour de 13h15 (19h15 à Hambourg) en marge de l'arrivée des chefs d'État.

Les policiers, qui seraient autour de 20 000, ont utilisé les canons à eau pour disperser les protestataires.

G20 CHAOS: Police fire water cannons at protesters gathered to demonstrate against G20 summit in Hamburg, Germany. Pres. pic.twitter.com/kEKcqPTDnG — World News Tonight (@ABCWorldNews) 6 juillet 2017

Vidéo de contexte pic.twitter.com/kqEoKn3xtq — Christophe Gueugneau (@gueugneau) 6 juillet 2017

Quelques manifestations pacifiques ont également eu lieu sans accrochage.

Performance artistique "1000 Gestalten" à Hambourg, une manifestation contre le sommet du G20 #AFP pic.twitter.com/6p9BY4eaue — Agence France-Presse (@afpfr) 5 juillet 2017

Justin Trudeau, son fils et son épouse, Sophie, sont arrivés jeudi en début de journée.

Salutations de Hambourg ! Prêts pour le Sommet du #G20 et le Festival @GlblCtzn. pic.twitter.com/sT5rrcLcxs — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 6 juillet 2017

La chancelière allemande Angela Markel et le président américain Donald Trump - dont la première rencontre s'était plus ou moins bien déroulée - se sont serré la pince jeudi avant le début du sommet.